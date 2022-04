Grumello, imprenditore di 56 anni ritrovato morto in casa, si indaga per omicidio

La Procura della Repubblica di Bergamo ha assunto la direzione delle indagini e procede per l’ipotesi di omicidio aggravato. Sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto, i carabinieri di Bergamo stanno vagliando ed approfondendo tutte le ipotesi, non è escluso nemmeno l’ipotesi che possa trattarsi di un furto finito in tragedia.quella di un furto in casa finito male.