In un bar organizzavano lo spaccio

3 arresti a Vigano, droga nel porta-spezie Tre uomini sono stati arrestati nella serata di martedì 9 aprile a Vigano San Martino per detenzione di droga. I tre si trovavano in un bar del paese dove stavano organizzando la loro rete dello spaccio: l’operazione ha portato al sequestro totale di 70 grammi di cocaina.

Tutto è partito da controllo di un 20enne originario di Fonteno: è stato fermato dai carabinieri di Clusone mentre si allontanava con una potente Spider Bmw da un locale: aveva con sè sei grammi di droga. Il giovane si era appena incontrato con due trentaduenni albanesi, uomo e donna, domiciliati a Casazza e risultati senza occupazione, con precedenti per droga. Il bergamasco aveva ricevuto la cocaina dalla coppia e l’intenzione era di rivenderla a sua volta.

Il resto della droga è stata trovata nella casa dei due albanesi, che avevano anche alcuni grammi con loro. I sessanta grammi individuati erano nascosti nella cassetta dello sciacquone del water e in due contenitori di spezi in cucina. Tutti e tre sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio.

