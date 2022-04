Inaugurata la nuova tenenza delle Fiamme gialle, presidio strategico - Foto

C’era anche il comandante generale del corpo della Guardia di finanza Giuseppe Zafarana, venerdì 8 aprile 2022 a Grumello del Monte, per il taglio del nastro della nuova tenenza di via Europa comandata dal luogotenente Matteo Cattedra. Un presidio creato all’interno del riqualificato palazzo dell’ex tribunale che già ospitava il giudice di pace, per un progetto messo nero su bianco nel 2017 dall’allora amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicoletta Noris e proseguito sino al completamento dall’attuale primo cittadino Simona Gregis.