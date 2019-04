Incidente in moto all’alba

Grave centauro di 43 anni Una caduta in moto alle 5 a Sarnico ha causato il ferimento di un uomo di 43 anni: le sue condizioni paiono critiche.

L’incidente la mattina presto di mercoledì 10 aprile, intorno alle 5.10 in via Suardo, sulla provinciale 91, a Sarnico. L’uomo, di 43 anni, è caduto a terra con la sua moto. Per soccorrerlo sono intervenuti un’ambulanza e un’auto medica, oltre alle forze dell’ordine. Le condizioni del motociclista paiono gravi.

