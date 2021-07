Lovere, 13enne in bici investito da un’auto: in ospedale con l’elicottero Incidente in via Paglia, di fronte all’Accademia Tadini, nella tarda mattina di venerdì 23 luglio.

Un ragazzino di 13 anni in bici è stato investito da un’auto a Lovere, in via Paglia di fronte all’Accademia Tadini, intorno alle 11,45 di venerdì 23 luglio. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe sorpassato il ragazzo per poi entrare in un parcheggio, investendolo. Il ragazzino ha riportato un trauma facciale e ferite al gambe, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e, dopo le prime cure, è stato trasportato a Costa Volpino dove un elicottero l’ha trasferito in codice giallo all’ospedale di Esine.

