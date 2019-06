Ranzanico, auto si ribalta - Foto

Paura per un 50enne, ferito L’incidente si è verificato alle 14.30 su via Nazionale sulla statale 42. Soccorsi in azione.

Momenti di paura a Ranzanico per un incidente che ha visto coinvolte tre auto, una delle quali si è ribaltata. Le cause sono ancora in via di accertamento. Sul luogo dello schianto è arrivata un’ambulanza della Croce Blu di Lovere per soccorrere un 50 che si è ferito. L’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Le auto coinvolte nello schianto a Ranzanico

