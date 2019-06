Si ribalta con l’auto e finisce tra le case

Predore, giovane soccorso con l’elicottero Il giovane era al volante di una Polo lungo via Carobbio, in un punto stretto e ripido quando, forse nell’effettuare una manovra, ha perso il controllo del mezzo.

Incidente a Predore, in via Carobbio. Un giovane di origine albanese residente a Sarnico si è ferito ribaltandosi con l’auto, una Volkswagen Polo. L’uomo, 25 anni, stava percorrendo la strada, in quel punto stretta e ripida quando, forse nell’effettuare una manovra, ha perso il controllo del mezzo ed è finito tra una casa e un muretto (come si vede dalla foto). Sul posto un’ambulanza e un’automedica, poi l'elicottero da Brescia. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Costa Volpino e per rimuovere l’auto due squadre di Vigili del fuoco da Bergamo.

