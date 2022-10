Una pantera a Solto Collina? Un video riaccende la suggestione

Un gatto? Una pantera? Una lince? Sicuramente un grande felino nero non ancora identificato, avvistato e filmato la scorsa estate (ma il video è stato diffuso nei giorni scorsi) a Solto Collina, in località Grè, da un ragazzo residente ad Albino, frequentatore del club Sportaction, a pochi passi dal luogo dell’avvistamento. Forse si tratta solamente di una suggestione, ma non sarebbe la prima volta che qualcuno annuncia di aver visto qualcosa di insolito aggirarsi tra i boschi che circondano lo specchio d’acqua del Sebino.