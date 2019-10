La Uno Bianca dei rapinatori abbandonata in via Camozzi a Villongo

Villongo, rapinano la Bcc Oglio e Serio

e poi incendiano la Uno Bianca della fuga Due malviventi in fuga a Villongo dopo aver rapinato la Bcc di via Kennedy intorno alle 11 di mercoledì 23 ottobre.

Sono entrati in due nella banca Bcc Oglio e Serio di via Kennedy, a Villongo, con il volto coperto e, minacciando gli impiegati si sono fatti consegnare il bottino, ancora da quantificare. È successo mercoledì 23 ottobre intorno alle 11. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri di Sarnico e Grumello del Monte, i rapinatori avevano l’accento meridionale. Sono subito scappati in automobile, una Fiat Uno di colore bianco che hanno incendiato e abbandonato alla periferia di Villongo, in via Camozzi a un chilometro circa di distanza dal luogo della rapina. Ancora da chiarire se i malviventi abbiano proseguito la fuga con un’altra auto rubata o a piedi. Sono intanto al vaglio le telecamere della zona per raccogliere altre informazioni utili.

