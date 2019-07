Almenno, auto contro moto - Foto e video

Tre persone ferite, elicottero in azione Codice rosso nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 luglio. Sul posto anche tre ambulanze.

Grave incidente tra un’auto e una moto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 luglio, ad Almenno San Salvatore, in via Martiri di Cefalonia. Sul posto sono intervenuti tre ambulanze e un elicottero del 118. Stando alle primissime informazioni, sulla moto c’erano due ragazzi, al volante dell’auto un uomo di 63 anni. L’elicottero sta trasportando uno dei feriti in codice rosso, così come un’ambulanza. Un altro ferito è invece in codice verde. Seguono aggiornamenti.

La moto (foto Yuri Colleoni)

L’auto (foto Yuri Colleoni)

