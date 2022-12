Arera, una mappa svela tutte le vie alpinistiche della Nord

Si chiama «Le vie sulla nord dell’Arera» ed è un pieghevole fresco di stampa che illustra le Vie alpinistiche sulla parete Nord di una delle montagne simbolo della Valle Serina, il monte Arera. Un opuscolo che è il risultato di due anni di lavoro sulle pareti dell’Arera, facendo manutenzione degli ancoraggi sui percorsi storici, deteriorati dal tempo, ma anche «chiodando» nuove vie alpinistiche. Il lavoro è stato dunque fatto, ma serviva far sapere le novità in quota, anche perché alcune foto delle operazioni in corso giravano su internet e sui social ed era un continuo ricevere richieste di informazioni. Si è pensato allora alla pubblicazione di un’agile guida che potesse riportare, oltre alle vie già inserite in alcune edizioni di guide del settore, anche le ultime, aperte di recente sulla parete nord dell’Arera. Gli artefici sono Franco Bonetti e Alessandro Rinaldi, che hanno «aperto», come si dice in gergo arrampicatorio, «Piccola Jury» (lo scorso agosto), «Anacleto e Beppe» (nel corso delle ultime due estati).