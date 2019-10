Crolla una strada a Zogno

Nessun ferito, stop alle auto La strada, nei pressi del supermercato Md in centro, costeggia il fiume Brembo, ed è utilizzata soprattutto come passaggio pedonale.

Una ventina di metri del sedime stradale crollati nel fiume Brembo: è successo a Zogno nella mattinata di mercoledì 23 ottobre. La strada, nei pressi del supermercato Md in centro, costeggia il fiume Brembo, ed è utilizzata soprattutto come passaggio pedonale. Per fortuna al momento del crollo non transitavano vetture e persone per cui non ci sono stati feriti. La strada è stata subito transennata e chiusa al traffico dalla Polizia locale.

La Polizia locale di Zogno ha transennato la strada dopo il crollo

Nei giorni scorsi, a causa dei violenti temporali tra domenica 20 ottobre e lunedì 21 ottobre, anche il Brembo come il Serio si è ingrossato provocando allagamenti sulle strade e problemi al traffico.

