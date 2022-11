I capolavori della Carrara sulle scatole di latta per biscotti del «Bigio»

Accademia Carrara e pasticceria «Bigio» di San Pellegrino unite da un progetto comune: scatole preziose di latta sulle quali sono stampati a grandezza (quasi) naturale particolari dei capolavori di Raffaello, Hayez, Pellizza da Volpedo, Mantegna, Moroni, Bellini, Lotto, Trecourt e Fra Galgario. Lunedì 28 novembre al Kilometro Rosso la presentazione dell’iniziativa che si propone di far conoscere i tesori dell’arte custoditi alla Carrara attraverso i biscotti della storica pasticceria di San Pellegrino. Nove capolavori per altrettante scatole da collezione, in vendita per il pubblico da fine gennaio, quando sarà riaperta anche la Carrara. I primi 9mila esemplari numerati saranno destinati invece ad aziende, associazioni, enti e fondazioni che potranno acquistarli in serie. In ogni scatola è presente la descrizione dell’opera impressa su due lati della confezione e un buono per un biglietto omaggio alla Carrara.