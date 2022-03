I giovani insegnano ai nonni la tecnologia e gli anziani raccontano il passato

Promuovere lo scambio di esperienze e di saperi che le diverse generazioni portano con sé e valorizzarle reciprocamente. È questo l’obiettivo di « Generazioni in Rete », progetto promosso dal Comune di San Pellegrino Terme in collaborazione con la cooperativa «Città del Sole» e con il contributo della fondazione Comunità Bergamasca e con la fondazione Polli Stoppani.

Prenotazioni e Spid

L’idea è di sfruttare la tecnologia per favorire il dialogo, riscoprendola come mezzo per ricucire e ricostruire la propria storia. «Durante la prima parte degli incontri spiega l’assistente sociale Elena Sonzogni – i giovani insegneranno agli anziani l’utilizzo base della tecnologia, che per forza di cose siamo chiamati ormai a utilizzare tutti (dalla prenotazione di visite mediche allo Spid). Nella seconda parte del percorso i ragazzi insegneranno agli anziani come fare foto e video e lo faranno direttamente sul territorio, con uscite organizzate».