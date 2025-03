«Io, donna autista di bus, lavoro che amo. Ma c’è troppa violenza: basta, mi licenzio»

«L’ultimo episodio ha visto protagonista un passeggero che, a San Pellegrino, non ho fatto salire sul bus perché senza biglietto e che ha cercato di buttarsi contro il pullman e poi si è piazzato in mezzo alla strada, bloccandoci per venti minuti. Ma è solo l’ennesimo caso accaduto a me e ai miei colleghi: per questo ho deciso di dire basta e di licenziarmi. Peccato, perché è un lavoro che amo».

Giuliana Vitali, di San Pellegrino, ha 57 anni, due figli di 37 e 16 anni ed è un autista di autobus di linea: guida da anni il pullman della tratta tra Piazza Brembana e Bergamo. Ma per lei il lavoro era diventato insostenibile: «Ho anche avuto problemi di stomaco e il medico mi diceva: sono problemi psicosomatici – aggiunge –. Infatti poi, quando mi sono messa in ferie e in malattia per una caduta sugli sci, mi è passato tutto. Va bene lavorare: ma ammalarmi per il lavoro proprio no.

«Non torno al lavoro perché non mi sento tranquilla e tutelata»

«Manca la giusta severità verso chi non ci rispetta e siamo alla mercé di tutti. Il fatto poi di essere donna a qualcuno lascia intendere che possa essere più malleabile di autisti uomini. Spesso mi sono sentita dire: tu pensa solo a guidare. So che non sto facendo una scelta facile, soprattutto a quasi 58 anni. E anche perché di alternative non ne ho: potrei forse pensare di andare a guidare gli autobus granturismo per non incappare più nella maleducazione, negli insulti e nelle minacce. Devo dire che il mio titolare ha fatto di tutto per convincermi a restare: ma, davvero, non ci sono più le condizioni».

