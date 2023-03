Piani di Bobbio: crescono i cinesi «In certi giorni il 15% dei clienti»

Cinesi, ma anche brasiliani, inglesi e l’Est Europa. Sono gli stranieri sempre più presenti sulle piste da sci delle Orobie, in particolare a Valtorta-Piani di Bobbio, stazione che già da anni è frequentata dagli orientali. Che alcuni anni fa organizzarono anche una gara. «Quello cinese è un mercato in forte crescita - dice Massimo Fossati, amministratore di Imprese turistiche barziesi, gestore di Valtorta-Piani di Bobbio - con bus che arrivano durante la settimana grazie a un’agenzia, ma anche singole famiglie. Rispetto al passato ora sono molto più bravi a sciare, imparano con i maestri, sono educati e rispettosi delle regole. Un’ottima clientela sulla quale stiamo puntando».

Tanto che anche le operazioni di marketing sui social del comprensorio cercano di rivolgersi proprio al mercato orientale con continui hashtag in lingua cinese. «Oltre a utilizzare gli impianti di risalita - continua Fossati - fanno uso del noleggio degli sci. Ormai è un mercato che fa molta gola ai comprensori ma che abbiamo visto si è affezionato alla nostra stazione, per la vicinanza con Milano visto che arrivano sostanzialmente da quella zona. Ormai rappresentano in alcune giornate un buon 15% della nostra clientela: a Capodanno, per esempio, solo loro erano circa 500».