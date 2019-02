«QC Terme» ora apre anche un hotel

Turismo, la novità a San Pellegrino Presto i lavori nella palazzina sorta dalle ceneri dell’ex Como: 50 camere, design e maxi automazione.

Dopo aver «conquistato» gli spazi del casinò, ora «QC Terme» apre anche un hotel. Il gestore delle Terme di San Pellegrino – proprietà del gruppo Percassi – si appresta a iniziare i lavori di realizzazione di un nuovo albergo: aprirà nella palazzina sorta nell’area che ospitava l’ex Como, storico albergo di San Pellegrino, secondo per lusso solo al Grand Hotel, e demolito nel 2001. Si tratta di uno stabile di 6.000 metri cubi rimasto sempre a destinazione alberghiera, preso in affitto da «QC Terme», che ora ospita alloggi rimasti però inutilizzati. Verranno trasformati in una cinquantina di camere d’albergo.

