Un parapendio in una foto d’archivio

Roncola, precipita col parapendio

Cinquantenne soccorso con l’elicottero L’incidente in fase di decollo lunedì 6 gennaio nel primo pomeriggio: il ferito ha riportato diversi traumi.

Un cinquantenne è precipitato nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio con il parapendio a Roncola San Bernardo. L’incidente, in fase di decollo, intorno alle 14: l’uomo è caduto da un’altezza di almeno 15 metri. La persona ferita ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico e una sospetta lesione del midollo osseo. È stato trasportato in elicottero al «Papa Giovanni» di Bergamo in codice rosso: le sue condizioni sono serie.

