Schianto tra auto e moto, elisoccorso a San Giovanni Bianco: ferito un 65enne Incidente stradale in via Carlo Ceresa poco dopo mezzogiorno di domenica 9 maggio.

Grave incidente stradale poco dopo mezzogiorno di domenica 9 maggio a San Giovanni Bianco, in via Carlo Ceresa. Ancora in corso d’accertamento le cause e la dinamica. Nello schianto tra un’auto e una moto, è rimasto ferito un uomo di 65 anni. Sul posto il 118 elisoccorso, ambulanza e automedica. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA