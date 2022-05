Si sente male mentre è in strada, grave 73enne a Roncobello

In gravi condizioni un uomo di 73 anni che abita a Roncobello. Il malore in via Ronchetto, intorno a mezzogiorno: l’uomo, che abita da solo in paese, è stato soccorso da alcuni passanti. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso da Sondrio che lo ha trasportato in ospedale: le sue condizioni paiono gravi.