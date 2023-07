Ticket per la raccolta dei funghi, più controlli anti «furbetti»

Il regolamento

Il regolamento prevede il pagamento di un ticket giornaliero, settimanale, mensile o annuale per la raccolta. I proventi derivanti da questi pagamenti vengono utilizzati in parte per la realizzazione diretta da parte della Comunità montana di interventi di manutenzione territoriale, in parte ridistribuiti ai Comuni aderenti alla convenzione per la realizzazione di analoghe finalità, e in parte utilizzati per la copertura delle spese gestionali-amministrative. Parte dei fondi raccolti con i ticket dello scorso anno (69mila euro) sono stati utilizzati anche per il miglioramento del sentiero Roncobello-Laghi Gemelli. Spiega l’assessore all’Ecologia della Comunità montana Fabio Bordogna: «Una delle necessità maggiormente rilevate nella gestione del regolamento è l’intensificazione delle attività di vigilanza e controllo: la Comunità montana non dispone di un proprio servizio di polizia locale o di personale attualmente addetto alla vigilanza, quindi i controlli sono affidati alle ordinarie forze dell’ordine operative sul territorio, che debbono occuparsi di svariate attività di controllo su diversi fronti, e alle Guardie ecologiche volontarie. L’esiguità delle forze in campo, ha portato alla diffusione di un sentimento di insufficienza dei controlli. Poiché la legge regionale consente l’impiego di una parte delle risorse raccolte con il pagamento del ticket per potenziare il servizio di vigilanza, la Comunità montana ha pensato di coinvolgere la Provincia per avviare una collaborazione con la Polizia provinciale, al fine di intensificare i controlli sia sul fronte del pagamento del ticket sia sul rispetto delle disposizioni regionali e regolamentari, con il fine ultimo di garantire un adeguato equilibrio dell’ecosistema e la sicurezza degli utenti. Ringraziamo quindi la Provincia di Bergamo e la Polizia provinciale per l’importante disponibilità nell’ottica di una collaborazione interistituzionale finalizzata alla maggior tutela e salvaguardia dei nostri territori».