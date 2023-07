Una vita dedicata al volontariato con Avis e Aob: ai malati oncologici l’ultimo dono di Giupponi

Ha preso il via un nuovo servizio di trasporto nel tragitto casa-ospedale per i malati oncologici in cura all’ospedale Civile di San Giovanni Bianco o che necessitano di sottoporsi a visite o ad esami di controllo per una malattia oncologica. Il progetto ha visto la luce grazie a Domenico Giupponi, 69 anni, figura di spicco della sanità e del volontariato lombardo. A giugno lo stesso Giupponi - poco prima della scomparsa avvenuta l’8 luglio scorso proprio all’ospedale di San Giovanni Bianco dove era ricoverato per un male incurabile - era riuscito a veder realizzati i primi accompagnamenti da parte del gruppo di volontari dell’Associazione Oncologica Bergamasca che lui stesso aveva fondato, in qualità di referente dell’associazione per la Valle Brembana.

L’attività di Aob per i pazienti dell’ospedale della Valle Brembana ha avuto inizio quattro anni fa, con donazioni di apparecchiature e con l’avvio del reclutamento dei volontari in valle, grazie all’impegno del consigliere Domenico Giupponi. Dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia, la presenza di Aob in valle è stata rilanciata. Sono già 12 i volontari che si sono resi disponibili per portare avanti l’attività di Aob in Valle Brembana. Tutti hanno frequentato un corso formativo, in collaborazione con Mario Tramontini, Direttore della Medicina interna 2 dell’ospedale di San Giovanni Bianco. Il personale ospedaliero, medico e infermieristico, agevola su richiesta il contatto con l’associazione per il servizio di trasporto.