Zogno, container si stacca dal tir

e piomba sulla pista ciclabile - Foto L’autoarticolato transitava sull’ex statale e ha perso il carico all’altezza di una curva. L’incidente nella notte tra il 4 e il marzo.

Un autoarticolato che arriva all’altezza di una curva e perde un container di 12 metri che trasportava, che cade dal mezzo pesante e finisce prima in strada per poi scivolare sulla pista ciclabile. Poteva essere una tragedia e, invece, l’incidente si è verificato notte tempo ed è solo per un caso fortuito se non è rimasto coinvolto nessuno. Sul posto i Vigili del fuoco di Zogno per quello che inizialmente sembrava essere il ribaltamento fuori strada di un mezzo pesante. La chiamata di allerta è stata fatta da alcuni residenti della zona, che hanno segnalato di essere stati svegliati, verso l’1,30 nella notte tra giovedì 4 marzo e venerdì 5 da un forte rumore in strada. L’incidente si è verificato in via Tiolo, sulla ex statale 470, circa un centinaio di metri prima di un concessionario di auto.

L’intervento dei vigili del fuoco

L’autotreno viaggiava in direzione dell’alta valle: non si sa se per la velocità o un guasto meccanico, sta di fatto che nel prendere la curva sulla sinistra il container che trasportava, che era vuoto, si è staccato ed è scivolato sull’asfalto, ha travolto il guardrail e ha continuato la caduta nel pendio sottostante fino a raggiungere la pista ciclabile, ha abbattuto anche qui le barriere di protezione per fermarsi poco sotto. Stando a quanto è stato possibile sapere sembrerebbe che l’autista si sia accorto di quanto avvenuto, perché testimoni hanno segnalato che hanno visto il mezzo, con il pianale vuoto, tornare indietro, verificare quanto successo e poi riprendere il viaggio.

Una fase del recupero

Quando sono arrivati i Vigili del fuoco hanno effettuato una verifica scoprendo che non si trattava dell’uscita di strada di un camion ma del solo container, che ha terminato la corsa a valle appoggiandosi sulla scarpata sotto la ciclabile. I pompieri hanno spostato il guardrail divelto e pericolante, e hanno poi delimitato l’area, mentre la Provincia è stata avvisata per prendere i provvedimenti del caso. Il container è rimasto lì fino a ieri mattina verso le 10,30 quando sono cominciate le operazioni di rimozione.

Per l’occasione il cantiere di realizzazione del marciapiedi, avviato un mese e mezzo fa sulla comunale per Camanghè, è stato fermato, il tempo di consentire il transito e permettere di utilizzarla in alternativa alla statale, chiusa per le operazioni di recupero del container. A presidiare la sicurezza della zona tre postazioni: Polizia locale con protezione civile ad Ambria, Polizia locale e protezione civile dove è uscito di strada il container e carabinieri alla rotatoria di Zogno. Il container è stato imbragato con speciali attrezzature dalla ditta Zambelli e caricato, con una grossa gru, su uno speciale carro attrezzi.

