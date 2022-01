Auto fuori strada a Chiuduno, soccorsa una famiglia di tre persone - Foto L’incidente stradale nel pomeriggio di sabato 15 gennaio in via Fratelli Kennedy. A bordo una coppia con una bimba di 2 anni.

Incidente stradale sabato pomeriggio a Chiuduno, in via Fratelli Kennedy, verso le 15,20. Secondo la prima ricostruzione, un’auto che viaggiava in direzione Grumello con a bordo una famiglia di tre persone - una coppia e una bimba di 2 anni - è uscita di strada per cause in corso d’accertamento. Scattato l’allarme, sono intervenuti i mezzi del soccorso sanitario - elisoccorso, due ambulanze e automedica - i vigili del fuoco di Bergamo e Palazzolo sull’Oglio e i carabinieri di Grumello del Monte. Tutti e tre i componenti della famiglia erano coscienti. La donna, in particolare, avrebbe riportato delle fratture: è stata estratta dai vigili del fuoco, affidata al personale sanitario e trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni in «codice rosso», non in pericolo di vita. «Codice giallo», invece, per gli altri due componenti della famiglia, accompagnati in ambulanza anche loro al Papa Giovanni per gli accertamenti del caso.

