Endine, famiglia con quattro figli piccoli esce di strada con l’auto

Fortunatamente sono tutti illesi i componenti di una famiglia che stava viaggiando sulla statale 42 in territorio di Endine Gaiano e che sono usciti di strada mentre erano a bordo della loro auto.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto formulata dai Carabinieri di Clusone che sono intervenuti non ci sarebbe nessun altro mezzo coinvolto. I minori ( due maschi e una femmina tutti id quattro anni e un’altra ragazzina di 11) che erano a bordo insieme a una coppia di adulti fortunatamente non hanno riportato ferite gravi ma solo un bello spavento. Sul posto sono giunte tre ambulanze (una da Bergamo, una della Croce Rossa di Entratico e una della Croce Blu di Lovere) che hanno soccorso i piccoli per sincerarsi delle loro condizioni di salute.