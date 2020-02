Endine, in casa cocaina e marijuana

Arrestato un giovane: subito a processo La droga trovata dai carabinieri di Casazza durante una perquisizione: sequestrati anche oltre duemila euro in contanti. Sabato l’udienza in Tribunale.

Nella tarda serata di venerdì 7 febbraio i carabinieri della Stazione di Casazza hanno arrestato a Endine Gaiano G. F., classe 1993, operaio, già noto alle Forze dell’ordine e che sabato comparirà davanti al giudice per il processo per direttissima. Dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa sua i militari dell’Arma, nell’ambito di controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro gli stupefacenti disposti dalla Compagnia di Clusone, hanno trovato: 5 grammi di cocaina, 150 di marijuana, 2.025 euro in banconote di vario taglio provento di attività illecita, un bilancino di precisione intriso di cocaina e materiale atto al confezionamento delle dosi di droga. I carabinieri hanno poi segnalato alla Prefettura quale assuntore F. J., classe 1991, operaio, noto per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA