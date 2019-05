Frena per non investire due anatre

Tamponata da un camion È successo a Vigano San Martino sul confine con Casazza lunedì 20 maggio verso le 14.

Ha frenato di colpo per evitare di travolgere due anatre che stavano attraversando la strada in quel momento, ma la buona azione gli è costata un tamponamento con il camion che la seguiva. Fortunatamente, nonostante l’uscita dei soccorsi in codice rosso, alla fine l’incidente non avuto grosse conseguenze per nessuno,anatre comprese, che hanno concluso l’attraversamento della strada sane e salve. La donna al volante una 65enne dell’auto e un uomo 67enne alla guida del camion non hanno riportato traumi.

Non è mancato però qualche disagio alla viabilità. Il traffico è andato in tilt per circa un’ora, per consentire la rimozione del veicolo tamponato.

