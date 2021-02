Incidente sul lavoro a Bolgare

Muore un uomo di 48 anni Un uomo di 48 anni è morto in un incidente sul lavoro, a Bolgare, in un’azienda di autotrasporti.

Il tragico incidente intorno alle 15.15 di giovedì 11 febbraio in via d’Idrio, a Bolgare, in un’azienda di autotrasporti. Sul posto sia un’ambulanza sia l’elisoccorso del 118.



Ancora non si conoscono le cause del decesso, si sa solo che si tratterebbe di un incidente mortale avvenuto sul luogo di lavoro. La vittima un uomo di 48 anni.

