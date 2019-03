Incidente sulla statale 42, code

Mezzo si ribalta, arriva l’elicottero Verso le 16.30 di lunedì 4 marzo un incidente stradale grave è avvenuto in territorio di Borgo di Terzo.

Un mezzo di è ribaltato sulla statale 42 in comune di Borgo di Terzo. L’incidente è abbastanza grave, tanto che si è alzato in volo l’elicottero del 118 per soccorrere i feriti. Sul posto anche un’ambulanza e un’auto medica. Sul posto si stanno formando code nella carreggiata in direzione di Casazza.

