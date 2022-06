Incidenti a San Paolo, San Pellegrino e Ponte Nossa: 9 feriti in poche ore - Foto

Tre incidenti stradali nella notte e nella prima mattinata di domenica 12 giugno: in tutto sono nove le persone ferite, fortunatamente in modo non grave. A San Paolo d’Argon sulla statale 42 poco dopo la mezzanotte due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto quattro mezzi del soccorso sanitario Areu, i vigili del fuoco del comando di Bergamo e le forze dell’ordine: tre i feriti (36, 39 e 44 anni) due dei quali sono stati estratti dai vigili del fuoco e affidati al personale sanitario per il trasporto, dopo le prime cure sul posto. negli ospedali «Papa Giovanni» e «Humanitas Gavazzeni» di Bergamo in codice giallo.