Investe 14enne sulle strisce

Scappa, preso e denunciato È successo alle 7,15 in centro a Bolgare: la ragazzina stava attraversando per andare alla pensilina del bus. Il pirata incastrato dalle telecamere e dai testimoni.

Non si è fermato al passaggio pedonale rialzato e ha investito la studentessa che stava attraversando proprio in quel momento, scappando senza prestare soccorso. Incidente stradale con omissione di soccorso venerdì 15 marzo alle 7,15 nel centro di Bolgare in via Papa Giovanni. La ragazza, 14enne del paese, stava raggiungendo la pensilina del pullman per andare a scuola, quando è stata travolta in prossimità delle strisce pedonali e ha riportato ferite non gravi. Il conducente dell’auto – una Ford Fiesta – ha tirato dritto sperando di farla franca. Ma le telecamere di videosorveglianza comunale e quelle private l’hanno incastrato. Il pirata della strada è stato denunciato a piede libero dalla Polizia stradale di Bergamo, per fuga e omissione di soccorso. Si tratta di un 32enne, incensurato, residente in un piccolo comune della Val Seriana.

