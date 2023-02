L’incidente di Endine, Era appena uscito di casa: «In un attimo cambia tutto»

« È la vita, e quello che è successo a mio fratello ce lo ricorda: dobbiamo viverla a fondo, ogni istante, perché potrebbe essere l’ultimo ». Silvio Zenoni scuote la testa , passeggia avanti e indietro all’ingresso della sala del commiato a Darfo dove è stata portata la salma di suo fratello Angelo, il camionista di 55 anni morto venerdì mattina a Ranzanico nell’incidente stradale che ha mandato in tilt per quasi dodici ore la statale 42 .

Dopo essere stato estratto dalla cabina di guida, ormai privo di vita, l’uomo era stato portato al cimitero di Endine; da lì la salma nel pomeriggio è stata portata a Darfo, dove vive la famiglia di Angelo Zenoni e dove domenica verrà celebrato il funerale. La sala del commiato è a pochi passi dalla chiesetta dedicata alle vittime della tragedia del Gleno; dal cortile si sente scorrere l’acqua del Dezzo. Mentre è confortato da un conoscente, Silvio Zenoni aggiunge: «Mio fratello ha sempre fatto il camionista, conosceva la statale 42 benissimo. Questa mattina (ieri, ndr) era partito da pochi minuti, non poteva essere stanco. Non so proprio cosa sia potuto succedere… Magari le telecamere puntate sulla statale potrebbero aver ripreso qualche altro veicolo incrociato da mio fratello, o qualche altra anomalia, ma per ora l’incidente non ha spiegazioni. È il nostro destino, che in un attimo cambia tutto».