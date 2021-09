Montello, arrestato 21enne che spacciava hashish all’esterno di un bar I carabinieri sono intervenuti nella serata di mercoledì 8 settembre.

I Carabinieri della Stazione di Calcinate, impegnati in un servizio di controllo del territorio nel comune di Montello, hanno notato un giovane, di origine marocchina e già noto ai militari, all’esterno di un bar con un atteggiamento sospetto. Dopo un appostamento i militari lo hanno sorpreso mentre cedeva una dose di droga ad un suo connazionale.

I Carabinieri hanno trovato l’acquirente ancora in possesso della dose di hashish, mentre lo spacciatore, per evitare di essere fermato, ha tentato, invano, di nascondersi tra gli altri clienti del bar, sedendosi a sorseggiare una birra. L’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di 80 euro in banconote da piccolo taglio, probabile provento dell’attività illecita.

Al termine dell’operazione, il ragazzo è stato arrestato in attesa del processo per direttissima.

