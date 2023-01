Privati in campo per sviluppare il turismo «e-bike» in Val Cavallina

A Monasterolo del Castello Walter Negrinelli, alla guida di una cordata di otto imprese locali compresa quella di famiglia, la «Negrinelli» di Grone, ha presentato un progetto per irrobustire l’offerta turistica della Val Cavallina. L’iniziativa, totalmente privata, si divide in due tronconi, uniti dal comun denominatore delle e-bike, le bici con motore elettrico: il primo e principale troncone è stato battezzato di «Bed&Bike»; il secondo invece «Spritz e-bike».

Il servizio dello Spritz e-bike si configura come un arricchimento dell’esperienza turistica legata al condominio. Lungo il fiume Cherio, nella zona industriale di Grone, c’è un angolo verde, un’area (già quasi pronta) che farà sia da punto di partenza per le esplorazioni in bicicletta sia da angolo per ritrovarsi a brindare, magari assaggiando le prelibatezze valligiane.