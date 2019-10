San Paolo d’Argon, preso un 27enne

Ricercato in tutta Europa Hanno fatto irruzione in un appartamento di San Paolo d’Argon dopo un’attenta attività investigativa e hanno tratto in arresto un latitante di nazionalità rumena di 27 anni su cui pendeva un Mandato d’arresto europeo .

Hanno fatto irruzione in un appartamento di San Paolo d’Argon dopo un’attenta attività investigativa e hanno tratto in arresto un latitante di nazionalità rumena di 27 anni su cui pendeva un Mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria austriaca per reati contro il patrimonio.

La Squadra Mobile di Bergamo è entrata in azione lunedì 7 ottobre per arrestare A. G., classe 1992, nato in Romania e ricercato da tempo: le indagini hanno portato a San Paolo d’Argon dove l’uomo si nascondeva protetto da alcuni suoi connazionali. La Polizia di Stato ha arrestato il 27enne e allo stesso tempo ha denunciato tre connazionali per favoreggiamento personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA