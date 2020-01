Servizio antidroga dei carabinieri

Tre arresti e sei clienti segnalati Tra Grumello, Castelli Calepio e Basso Sebino identificate 27 persone: in manette tre pregiudicati, due italiani e un albanese, trovati in possesso di hashish, marijuana e cocaina.

Servizio antidroga dei carabinieri della Compagnia di Bergamo tra venerdì sera e ieri mattina nelle zone di Grumello del Monte, Castelli Calepio e Basso Sebino. Dopo diverse segnalazioni giunte dai cittadini, cinque pattuglie insieme alle unità cinofile hanno controllato i luoghi più frequentati dagli spacciatori arrestando due italiani e un albanese con hashish, marijuana e cocaina.

A Castelli Calepio sono finiti in manette due pregiudicati, un 37enne residente in paese e un uomo di 38 anni di Cividate, che avevano 150 grammi di hashish e 60 di marijuana, 350 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. A Villongo è stato arrestato un albanese di 36 anni pregiudicato, residente a Gandosso, con 10 dosi di cocaina e 510 euro in contanti. Complessivamente sono state identificate 27 persone e segnalati sei clienti, tra i 18 e i 47 anni, come assuntori di droga.

