Silvia, volata via con il sorriso a 29 anni

Endine piange la mamma di tre bimbi Mamma di tre bimbi piccoli morta per un tumore. Il marito: «Non ha mai mollato, fino all’ultimo respiro». Aperta una raccolta fondi per sostenere la sua famiglia.

Sono tanti i «perché?» che in questi giorni affollano i pensieri degli abitanti di Endine e dei paesi vicini. Quando muore una giovane mamma, gli interrogativi e il dolore, la vicinanza con chi è rimasto a piangerla si fanno comunitari. La morte di Silvia Zaninoni, 29 anni e tre figli da crescere, dai sei anni ai sette mesi, sta ora unendo la Val Cavallina in un’ondata corale di solidarietà per la sua famiglia.

Non c’erano fiori, venerdì al funerale di Silvia: la scelta di parenti e amici, fatta in accordo con la famiglia, è stata quella di aprire una raccolta fondi. E in alcuni bar e negozi della zona del lago d’Endine sono comparsi dei punti dove, chi desidera, può contribuire alla colletta aperta spontaneamente per i suoi tre figli e il marito che l’hanno vista andarsene in pochi mesi.

La gioia della nascita di Bryan, che lo scorso settembre è venuto al mondo facendo felici anche i fratellini Alessio di sei e Marco di un anno e mezzo, non ha mai spento il sorriso di Silvia, anche quando s’è trovata a lottare contro il tumore scoperto poco dopo lo scorso Natale. Silvia, che avrebbe compiuto 30 anni il 5 maggio e lavorava alla Hmr Helmets di Casazza, è mancata la notte tra domenica e lunedì, tra le braccia del marito Andrea.

