Spinone, auto finisce contro un albero

Quattro feriti: grave un uomo di 85 anni L’anziano è di Ranzanico: portato in codice rosso all’ospedale di Brescia con l’elicottero. Ferite anche la figlia, la nipote e un'amica di quest’ultima.

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 agosto, a Spinone al Lago. La Volkswagen Golf sulla quale viaggiavano lungo la Statale del Tonale, in direzione Lovere, ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro un albero. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. I feriti sono tre donne e un uomo di 85 anni di Ranzanico, che ha riportato le lesioni più gravi ed è stato portato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso. Le tre donne sono state soccorse invece con delle ambulanze: una, 45 anni, la signora che era al volante, di Castro, è la figlia dell’anziano; poi ci sono la figlia di quest’ultima e un’amica, di 19 e 20 anni. Tutte sono finite in ospedale in codice rosso: una al «Papa Giovanni», una alle Cliniche Gavazzeni e un’altra a Seriate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sovere e i Vigili del fuoco di Lovere. Ancora non si capisce per quale motiva l’auto abbia invaso la corsia opposta e sia finita contro l’albero.

L’albero contro cui si è schiantata l’auto

