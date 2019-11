Schianto tra cinque auto: nove feriti

Traffico in tilt: chiusa la Statale 42 L’incidente sulla variante alla Statale 42 tra San Paolo d’Argon e Gorlago: cinque ambulanze sul posto.

Quattro auto e un furgoncino sono rimasti coinvolti in un maxi incidente sulla variante alla Statale 42 tra San Paolo d’Argon e Gorlago nel pomeriggio di sabato 23 novembre. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 e sul posto sono accorse cinque ambulanze e un’auto medica, oltre ai Vigili del fuoco e alla Polizia dell’Unione locale dei Colli. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto: un’auto, per l’impatto con le altre vetture, è finita fuori strada e almeno altri due mezzi sono gravemente danneggiati. Nove i feriti accertati per il momento anche se, per fortuna, nessuno sarebbe in gravi condizioni. Il traffico è bloccato sulla Statale 42 in entrambe le direzioni. L’Anas infatti fa sapere che la strada Statale 42 «del Tonale e della Mendola» è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località San Paolo D’argon (km32).

