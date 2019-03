Stava riparando l’auto della figlia

Tragedia a Tagliuno, 70enne muore travolto Per una tragica fatalità Luigi Giorgi è morto sul colpo. La figlia sotto shock .

Drammatica e sfortunata tragedia della strada in Valcalepio. Un 70enne è stato investito accidentalmente dall’auto della figlia a Tagliuno di Castelli Calepio sul piazzale antistante la sua abitazione.

L’ incidente si è consumato lunedì 25 marzo poco dopo le 19 in via Rossini, una traversa di via Roma, sulla Strada provinciale SP.91 che collega Castelli Calepio a Sarnico. A perdere la vita Luigi Giorgi, pensionato, esperto meccanico d’auto che stava intervenendo sull’auto della figlia per cercare di risolvere un problema quando l’auto lo ha investito senza lasciargli scampo. L’uomo è morto sul colpo. Sotto shock la figlia che ha assistito a tutta la scena.

