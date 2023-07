I 109 anni di Tonia, scampata a due guerre e due pandemie: «Giovani, pensate alla famiglia»

Antonietta Franchini (conosciuta anche con il soprannome di Tonia ) compie 109 anni mercoledì 19 luglio. Attraverso il sito supercentenari d’Italia scopriamo che la signora Antonietta è la quinta persona più longeva della Lombardia e la 51ª d’Italia. Un bel record per la verde Valle Imagna e il suo capoluogo. L’ abbiamo incontrata ed è in ottima forma, ci mancava solo che venisse ad aprirci la porta.

Nata nel 1914

Ha ancora una memoria di ferro, parla del marito Giuseppe Gardinetti emigrante in Francia e conversa in francese con la nipote, recita il rosario e diverse preghiere anche in latino.

Il consiglio ai giovani

Nel 1963 è ritornata a Mazzoleni di Sant’Omobono e purtroppo l’anno dopo è rimasta vedova. Da 60 anni vive a Rizzolo con i famigliari. Per alcuni anni ha fatto la cameriera nel ristorante «Taverna 800» di Mazzoleni. Nella sua casa ha visto crescere i suoi nipoti e pronipoti che di frequente vengono a trovarla e ad ogni compleanno gli fanno una grande festa. La centenaria con un po’ di tristezza ci confida: «Oggi la gente va sempre meno in chiesa, non prega e poi non si sposano e non fanno figli e dimenticano il Signore. Se posso dare un consiglio ai giovani è quello di pregare e di stare vicino alle loro famiglie».