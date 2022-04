Auto si ribalta a Fiorano al Serio, ferito anche un bambino di 8 anni - Le foto

All’interno della macchina c’erano 3 adulti ed un bambino di 8 anni: fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. I Vigili del fuoco hanno estratto dalla vettura le persone e le hanno affidate alle cure mediche, oltre ad aver messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa. I feriti lievi sono stati trasferiti all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per gli accertamenti del caso.