Con la macchina finisce nel dirupo per 50 metri

Ad Azzone 75enne esce da solo dall’auto L’uomo, 75 anni, ha perso il controllo della macchina a Malga Costone. È stato trasportato all’ospedale di Esine.

È andato fuori strada con la sua macchina su una strada di montagna in località Malga Costone, ad Azzone. Brutto incidente venerdì pomeriggio per un 75enne che stava scendendo con la propria vettura verso il paese.

Il mezzo è finito in un dirupo per una cinquantina di metri e si è fermato contro un albero. La centrale operativa ha subito inviato sul posto il Soccorso alpino, Stazione di Schilpario della VI Delegazione Orobica Cnsas, i carabinieri forestali di Borno (Brescia) e i vigili del fuoco di Clusone e Darfo. Le squadre hanno raggiunto l’uomo, che aveva diverse ferite, ma che era riuscito a uscire dalla vettura in autonomia, lo hanno recuperato con la barella e poi trasportato fino all’ambulanza del corpo volontari della Presolana, che lo hanno trasportato all’ospedale di Esine.

