Frana ad Ardesio: aiuti alla Val Seriana

Pirellone, via libera alla mozione Via libera all’unanimità in Consiglio regionale alla mozione urgente per sostenere la Val Seriana dopo la frana di Ardesio

«Le attività dei comuni interessati hanno subito danneggiamenti economici nei giorni di chiusura totale della strada – spiega il consigliere Paolo Franco che ha presentato la mozione –. Ci sembra giusto, quindi, chiedere alla giunta di impegnarsi al fine di reperire risorse per le attività produttive danneggiate in accordo con i comuni coinvolti e la comunità montana».

Un impegno, quello richiesto alla Giunta, che non si limita solo a sostenere le attività «messe in forte difficoltà e che non dobbiamo abbandonare», ma anche a prevedere un sostegno alla Provincia di Bergamo. «Siamo consapevoli delle ristrettezze economiche della nostra provincia, che spesso deve fronteggiare spese straordinarie per mettere in sicurezza le strade provinciali specialmente nelle nostre valli. Per questo ho chiesto alla Regione di sostenere il nostro territorio e la nostra provincia per questi interventi». Il consigliere Franco conclude affermando che «monitorerò personalmente che la Giunta faccia seguito con atti concreti a questa mozione, le nostre valli hanno bisogno di forte sostegno specialmente in questi momenti di difficoltà».

