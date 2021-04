Gavarno Vescovado, black out delle linee telefoniche e Internet da mercoledì Asilo, parrocchia e aziende isolate. Il sindaco di Nembro, Claudio Cancelli: «Sollecitato la richiesta di intervento del gestore telefonico della zona».

Black out delle centraline telefoniche e della linea Adsl per la comunità di Gavarno Vescovado. I disagi sono cominciati nelle giornata di ieri, mercoledì 21 aprile, e sono proseguiti per tutta la notte e la giornata di oggi, giovedì 22 aprile. Risultano isolate la parrocchia, l’asilo e alcune attività imprenditoriali e commerciali della frazione di Nembro. «Abbiamo ricevuto anche in Comune le segnalazioni - spiega il sindaco Claudio Cancelli - e abbiamo subito sollecitato un intervento da parte del gestore telefonico della zona. Ci hanno assicurato che entro la giornata le linee telefoniche e Adsl saranno ripristinate».

