Gazzaniga si stringe nell’ultimo abbraccio ai coniugi morti nello schianto di Bianzano

La Chiesa Parrocchiale di Gazzaniga si è riempita in fretta tra le 14.30 e le 15 di venerdì 22 aprile. Giovani e anziani, non c’è età che non abbia conosciuto la bontà e la gentilezza della coppia tragicamente scomparsa.

Nell’omelia don Luigi ha ricordato il momento in cui la tragica notizia è giunta in parrocchia lunedì pomeriggio: «Maria Luisa e Giampietro avevano tanti progetti per il futuro, tante idee per la figlia Simona. Tutto sfumato. Rimaniamo scioccati da quello che è accaduto. Non possiamo dare un senso al dolore di parenti e amici, ma possiamo tutti affidarci a Dio. In tragedie come questa fatichiamo a credere, ma è proprio nei momenti più bui che dobbiamo sentire la presenza del Signore».