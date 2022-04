Giudei, romani e lanterne: la Passione rivive fra riti e tradizione

Dopo due anni di silenzio, sarà il silenzio ad avvolgere il ritorno di due tra le processioni del Venerdì Santo più suggestive della Lombardia e non solo. Due manifestazioni, quelle di Vertova e di Gromo, in Valle Seriana, che appartengono alla drammaturgia popolare e al teatro sacro e richiamano ogni anno – esclusi appunto il 2020 e 2021 – centinaia di spettatori e fedeli. Al centro della scena, in entrambe le location, due opere dei Fantoni: a Vertova, venerdì 15 aprile alle 20, la statua in legno del Cristo con le braccia snodabili scolpita da Andrea Fantoni nel 1725 e il Cristo morto di Grazioso Fantoni il giovane a Gromo (alle 21).