«Gustando i Borghi», camminata di 8 km tra i sapori di Olera, Monte di Nese e Burro.

La partenza sarà dalle 8 alle 9 dalla parrocchiale di Monte di Nese. Dalle 12,30 all’oratorio di Monte di Nese sarà aperta la cucina con possibilità di pranzo. La quota è di 10 euro per gli adulti, 6 euro per i bambini fino a 13 anni, gratis per i bimbi sotto i 5 anni.

Pre-iscrizioni on line al link: https://forms.gle/mjbcFS9fijk7Zdag7 con ritiro pacco gara e pagamento al gazebo prima della partenza. Oppure in 4 punti fisici: Noris Ferramenta, via Europa 103, Nese; Bar Fiordalì, via Europa 67, Nese; Foto Magia, via Salesiane 27, Alzano Lombardo; Edilcartolando Alzano Sopra, via Cavour 25, Alzano Lombardo.