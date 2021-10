I mercatini di Natale tornano a Bratto: cinque weekend di, cibo, giostre e artigianato Castione della Presolana si prepara ad accogliere, dopo un anno di stop, la 19a edizione dei tradizionali «Mercatini di Natale», che saranno inaugurati fra meno di un mese, sabato 20 novembre, nel piazzale Donizetti a Bratto, con apertura per cinque weekend il 20 e 21, il 27 e 28 novembre, il lungo ponte dell’Immacolata dal 4 all’8 dicembre e poi l’11 e 12, e 18 e 19 dicembre.

Sarà un evento importante per ripartire, un’occasione per riportare a Castione e sul territorio turisti e visitatori, grazie proprio ai mercatini che nelle passate edizioni hanno richiamato migliaia di persone. «C’è entusiasmo per la riconferma dei mercatini - riferiscono da Visit Presolana, organizzatore dell’evento -, abbiamo già ricevuto diverse richieste di informazioni da famiglie ma anche da gruppi, per ora dalla Lombardia».

Tra Castione, Bratto e Dorga si potrà respirare l’atmosfera del Natale grazie a luci, decorazioni e installazioni. Nel cuore della piazza tornerà il grande albero di Natale, e sarà posizionata anche una giostra con i cavalli, e poi le casette di legno che ospiteranno circa 35 espositori tra artigiani e hobbisti che proporranno prodotti artigianali di qualità in tema . E infine l’area food con tavoli al coperto e il punto ristoro con prodotti tipici del territorio tra questi anche la novità del 2021 in collaborazione con Monte Pora ci sarà infatti anche il food truck «Strinù», protagonista quest’estate al Pora Beach.

Affacciata sulla piazza Donizetti vi sarà anche la Casa di Babbo Natale che con il nuovo labirinto ambientato tra i ghiacci del Polo Nord condurrà i bambini ai laboratori creativi e dal Babbo per la consegna della letterina. Confermato anche il Trenino della Presolana così come presepi in strada. Ogni weekend vi saranno poi bande musicali, cori e concerti, aperitivi con dj, artisti di strada, folklore, cantastorie e molto altro. Sarà obbligatorio il green pass. Per info: Visit Presolana [email protected] o 0346.60039.

© RIPRODUZIONE RISERVATA