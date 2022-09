Incidente all’interno della galleria Montenegrone, ferita 25enne. Strada riaperta

L’automobilista, una giovane di 25 anni, ha perso il controllo della macchina: ha fatto tutto da sola e nessun’altra autovettura è rimasta coinvolta. Ferite fortunatamente lievi per la ragazza, che è stata trasferita all’ospedale di Seriate in ambulanza, non ci sono altre persone ferite.



I Vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, hanno bonificato l’area compromessa.Sul posto anche l’Anas che ha temporaneamente chiuso il tratto stradale, in entrambe le direzioni. Intorno alle 9.40 la strada è stata riaperta e il traffico è tornato regolare.